Jetzt will Trump Geld für Fahrt durch Öl-Nadelöhr

Der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz schreibt zudem, die Revolutionsgarden hätten ihre Macht nach der Tötung mehrerer einflussreicher Generäle und Politiker weiter ausgebaut. Die neue Führung handle gegenüber den USA zwar pragmatischer, sei ideologisch jedoch nicht gemäßigter. Washington müsse sich nun entscheiden, ob es die Konfrontation um die Straße von Hormuz weiter verschärfe oder eine Vereinbarung mit Teheran anstrebe und sich auf die Verhinderung eines iranischen Atomwaffenprogramms konzentriere.