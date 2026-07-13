2250 Quadratmeter groß
Agnellis Luxusvilla in Turin steht zum Verkauf
Der jahrzehntelange Wohnsitz des Fiat-Eigentümers Gianni Agnelli und seiner Ehefrau Marella steht zum Verkauf. Der Wert der Luxusvilla im italienischen Turin wird auf zehn Millionen Euro geschätzt. Das Gebäude hat eine Wohnfläche von mehr als 2250 Quadratmetern und ist von einem mehr als 3,5 Hektar großen Park umgeben.
Zu der Anlage gehören außerdem eine Gästevilla und ein weiteres Wohngebäude mit Garage. Das Hauptgebäude, in dem Gianni Agnelli bis zu seinem Tod im Jahr 2003 lebte, hat 29 Schlafzimmer und 15 Badezimmer auf etwa 1260 Quadratmetern. Die Innenräume mit historischen Möbeln, großen Fenstern mit Blick auf den Park, Marmortreppen, Parkettböden und Kaminen haben ihren ursprünglichen Charakter weitgehend bewahrt.
Teil des Anwesens sind auch die 420 Quadratmeter große Villa Sole, die früher als Wohnsitz von Agnellis Sohn Edoardo diente und später für Kunstprojekte genutzt wurde, sowie ein Haus für Personal. Ein weiteres Gebäude mit 293 Quadratmetern kann als Gästehaus oder zusätzliche Wohnung verwendet werden.
Hier sehen Sie Aufnahmen von der Villa:
Aussichtspunkt und Gewächshäuser
Der weitläufige Garten wurde vom britischen Landschaftsarchitekten Russell Page gestaltet. Zu den markantesten Bereichen zählen ein Aussichtspunkt mit Blick auf die Stadt und die Berge sowie historische Gewächshäuser. Insgesamt hat das Luxusanwesen eine Wohnfläche von mehr als 2250 Quadratmetern und einen mehr als 3,5 Hektar großen Park.
Angeboten wird das Anwesen vom Luxusimmobilienunternehmen Sotheby‘s. Der genaue Verkaufspreis wurde nicht genannt, der Wert wird auf zehn Millionen Euro geschätzt. Die Villa ist derzeit noch im Besitz von Agnellis Tochter Margherita.
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