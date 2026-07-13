Agnellis Luxusvilla in Turin steht zum Verkauf

Zu der Anlage gehören außerdem eine Gästevilla und ein weiteres Wohngebäude mit Garage. Das Hauptgebäude, in dem Gianni Agnelli bis zu seinem Tod im Jahr 2003 lebte, hat 29 Schlafzimmer und 15 Badezimmer auf etwa 1260 Quadratmetern. Die Innenräume mit historischen Möbeln, großen Fenstern mit Blick auf den Park, Marmortreppen, Parkettböden und Kaminen haben ihren ursprünglichen Charakter weitgehend bewahrt.