Immer ist Corona schuld: Betrüger unter Zugzwang

Wie ein Lockdown „das G’nack brechen“ kann

Nun meldet sich der Angeklagte zu Wort. „Ich war in der absoluten Verzweiflung. Ich hatte vor Corona den Keller um 240.000 Euro umgebaut. Plötzlich waren keine Leute mehr da, der Strom ist um ein Drittel teurer geworden. Das hat mir das G’nack gebrochen.“ Und überhaupt: „Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, trifft man zu 90 Prozent die falsche Entscheidung.“