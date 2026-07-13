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„Bei Geburt getrennt“

Verwechslungsgefahr! Model sieht aus wie Haaland!

Society International
13.07.2026 15:42
Verblüffende Ähnlichkeit: Dieses russische Model geht als Erling-Haaland-Double viral.
Verblüffende Ähnlichkeit: Dieses russische Model geht als Erling-Haaland-Double viral.(Bild: Krone-Collage/AP/Getty Images, www.instagram.com/nas__kos)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Für Millionen Frauen weltweit ist die Fußball-WM vorbei, seit Erling Haaland und seine Wickinger ausgeschieden sind. Im Netz sorgt der norwegische Torjäger allerdings weiterhin für Gesprächsstoff – wenn auch auf ungewöhnliche Weise.

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Denn die Moskauerin Anastasia Kostromitina begeistert derzeit Millionen Nutzer auf Social Media, weil sie dem Fußballstar verblüffend ähnlich sieht. 

Mama postet ihre „Haaland“-Tochter
Ein kurzes Video reichte dabei aus, um das Netz komplett zum Ausrasten zu bringen. Urheber des viralen Hits ist ausgerechnet die Mutter des russischen Models, Influencerin Mariya Kos. Sie teilte ein humorvolles Instagram-Reel, in dem ihre Tochter Anastasia (24) gezielt die unverkennbare Mimik, den Dutt und den ikonischen Torjubel des norwegischen Fußballstars Erling Haaland (25) parodiert.

Hier ist das Instagram-Video, in dem Anastasia Kostromitina zeigt, wie gut sie Haaland kann: 

„Bei der Geburt getrennt“: Fans feiern das Haaland-Lookalike
Unter dem Video häufen sich Kommentare wie „Bei der Geburt getrennt!“ oder die Frage, ob es sich hierbei um „Haalands Zwillingsschwester“ handle. „Haalands Großvater muss viel herumgereist sein.“

Aber: Trotz der verblüffenden Ähnlichkeit in den Gesichtszügen und der markanten Körpersprache sind das Model und der Profikicker natürlich nicht miteinander verwandt.

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Anfangs war Anastasia von den Vergleichen mit einem männlichen Sportler übrigens wenig begeistert. „Ich konnte nicht verstehen, warum ich mit einem männlichen Fußballspieler verglichen wurde“, gestand sie im Interview mit „Newstime“. Mittlerweile sieht die 24-Jährige die Sache locker und nimmt den Hype mit viel Humor: „Wenn die Leute lachen können, warum nicht? Ich kann schön sein, ich kann witzig sein.“ Selbst ihr Partner nimmt die Vergleiche mit dem norwegischen Torjäger gelassen.

Anastasia Kostromitina sieht Erling Haaland zum Verwechseln ähnlich. Nun hofft das ...
Anastasia Kostromitina sieht Erling Haaland zum Verwechseln ähnlich. Nun hofft das Social-Media-Phänomen auf ein persönliches Treffen mit dem norwegischen Torjäger – und auf ein gemeinsames Foto mit ihrem berühmten Doppelgänger.(Bild: GEPA)

Ein großes Ziel hat das Erling-Haaland-Double nun noch vor Augen: Anastasia wünscht sich ein persönliches Treffen mit dem echten Fußballstar für ein gemeinsames Foto. Ob der Knipser vom Dienst genauso viel Humor beweist und sich auf ein Treffen mit seinem weiblichen Zwilling einlässt?

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