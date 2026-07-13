Verwechslungsgefahr! Model sieht aus wie Haaland!

Denn die Moskauerin Anastasia Kostromitina begeistert derzeit Millionen Nutzer auf Social Media, weil sie dem Fußballstar verblüffend ähnlich sieht.

Mama postet ihre „Haaland“-Tochter

Ein kurzes Video reichte dabei aus, um das Netz komplett zum Ausrasten zu bringen. Urheber des viralen Hits ist ausgerechnet die Mutter des russischen Models, Influencerin Mariya Kos. Sie teilte ein humorvolles Instagram-Reel, in dem ihre Tochter Anastasia (24) gezielt die unverkennbare Mimik, den Dutt und den ikonischen Torjubel des norwegischen Fußballstars Erling Haaland (25) parodiert.