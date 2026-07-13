Günstig oder Premium? Drei Beamer im Test

Schon nach wenigen Minuten war klar: Der Hisense C2 Pro spielt in einer eigenen Liga. Er startet schnell, reagiert flott auf jede Eingabe und arbeitet angenehm leise. Auch die Fernbedienung war mit Abstand am schnellsten von allen Testprodukten. Besonders überzeugt hat uns aber die Bildqualität. Farben wirken bei Tageslicht und am Abend kräftig und leuchtend, das Bild ist scharf und macht selbst auf großer Projektionsfläche richtig Eindruck.