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Günstig oder Premium? Drei Beamer im Test

„Krone“-Plus: Digital
13.07.2026 14:29
Wir haben die aktuellen Beamer getestet, die gerade im absoluten Trend liegen.
Wir haben die aktuellen Beamer getestet, die gerade im absoluten Trend liegen.(Bild: Krone-Collage/Irina Stöckl)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Ein großer Fernseher ist nicht für jedes Wohnzimmer die beste Lösung. Beamer werden deshalb immer beliebter – egal ob für den Filmabend, Serienmarathon oder die nächste WM-Fußballübertragung. Doch muss es gleich ein Gerät um mehrere Tausend Euro sein? Wir haben den Hisense C2 Pro, den BenQ GV50 und den Wanbo Cube 2S Pro ausprobiert. Drei Beamer, drei völlig unterschiedliche Preisklassen – und drei ganz verschiedene Konzepte.

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Schon nach wenigen Minuten war klar: Der Hisense C2 Pro spielt in einer eigenen Liga. Er startet schnell, reagiert flott auf jede Eingabe und arbeitet angenehm leise. Auch die Fernbedienung war mit Abstand am schnellsten von allen Testprodukten. Besonders überzeugt hat uns aber die Bildqualität. Farben wirken bei Tageslicht und am Abend kräftig und leuchtend, das Bild ist scharf und macht selbst auf großer Projektionsfläche richtig Eindruck.

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