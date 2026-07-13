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Strittige WM-Pfiffe

TV-Schiri: „Weiß auch nicht, was ich glauben soll“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.07.2026 06:30
Schiedsrichter Turpin hatte im Viertelfinale zwischen Norwegen und England schwierige ...
Schiedsrichter Turpin hatte im Viertelfinale zwischen Norwegen und England schwierige Entscheidungen zu treffen.(Bild: AP/Chris Carlson)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Promi-Bonus für Messi, der Kabel-Aufreger bei England gegen Norwegen, die nachträgliche Gelb-Rote Karte für den Schweizer Embolo gegen Argentinien, das Handspiel von Rabiot vor Mbappes 1:0 gegen Marokko etc. Bei dieser WM gab es schon viele umstrittene Schiri- und Video Assistant Referee-Entscheidungen. Der frühere deutsche Bundesliga-Schiedsrichter und heutige TV-Experte Lutz Wagner erklärt die bisherigen WM-Aufreger.

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Mit Toni Polster konnte er als Schiedsrichter auf dem Rasen immer wieder lachen, aber auch mit Hitzkopf Didi Kühbauer hatte Lutz Wagner ein gutes Einvernehmen. Der Hesse war einer der besten Bundesliga-Schiedsrichter in Deutschland. Heute ist der 63-Jährige oberster Schiedsrichter-Lehrwart beim Deutschen-Fußball-Bund und erklärt in der ARD und in Servus TV den TV-Zuschauern die strittigen Pfiffe dieser Weltmeisterschaft.

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