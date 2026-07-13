TV-Schiri: „Weiß auch nicht, was ich glauben soll“

Mit Toni Polster konnte er als Schiedsrichter auf dem Rasen immer wieder lachen, aber auch mit Hitzkopf Didi Kühbauer hatte Lutz Wagner ein gutes Einvernehmen. Der Hesse war einer der besten Bundesliga-Schiedsrichter in Deutschland. Heute ist der 63-Jährige oberster Schiedsrichter-Lehrwart beim Deutschen-Fußball-Bund und erklärt in der ARD und in Servus TV den TV-Zuschauern die strittigen Pfiffe dieser Weltmeisterschaft.