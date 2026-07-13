TV-Schiri: „Weiß auch nicht, was ich glauben soll“

Promi-Bonus für Messi, der Kabel-Aufreger bei England gegen Norwegen, die nachträgliche Gelb-Rote Karte für den Schweizer Embolo gegen Argentinien, das Handspiel von Rabiot vor Mbappes 1:0 gegen Marokko etc. Bei dieser WM gab es schon viele umstrittene Schiri- und Video Assistant Referee-Entscheidungen. Der frühere deutsche Bundesliga-Schiedsrichter und heutige TV-Experte Lutz Wagner erklärt die bisherigen WM-Aufreger.
Mit Toni Polster konnte er als Schiedsrichter auf dem Rasen immer wieder lachen, aber auch mit Hitzkopf Didi Kühbauer hatte Lutz Wagner ein gutes Einvernehmen. Der Hesse war einer der besten Bundesliga-Schiedsrichter in Deutschland. Heute ist der 63-Jährige oberster Schiedsrichter-Lehrwart beim Deutschen-Fußball-Bund und erklärt in der ARD und in Servus TV den TV-Zuschauern die strittigen Pfiffe dieser Weltmeisterschaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.