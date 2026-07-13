Nahostkonflikt: „Frieden ist doch nicht radikal“

In Zeiten des Nahost-Konflikts ist sie eine Stimme, die mutiger und wichtiger denn je ist: Die israelische Friedensforscherin Gal Harmat setzt sich seit Jahrzehnten für den jüdisch-palästinensischen Dialog ein. Krone+ sprach mit ihr über Auswege aus der komplizierten Lage im Gazastreifen.
„Ein rascher Frieden in Gaza steht aktuell leider nicht zur Debatte“, stellt die israelische Friedensforscherin Gal Harmat im „Krone+“-Gespräch klar. Israel und internationale Vermittler fordern zwar weiterhin die vollständige Entmilitarisierung des Gazastreifens. Allerdings: Dieser Prozess stagniert, der UN-Nachkonfliktplan ist quasi eingefroren. Sowohl eine dauerhafte Waffenruhe als auch der geplante Wiederaufbau rücken in weite Ferne.
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