Nahostkonflikt: „Frieden ist doch nicht radikal“

In Zeiten des Nahost-Konflikts ist sie eine Stimme, die mutiger und wichtiger denn je ist: Die israelische Friedensforscherin Gal Harmat setzt sich seit Jahrzehnten für den jüdisch-palästinensischen Dialog ein. Krone+ sprach mit ihr über Auswege aus der komplizierten Lage im Gazastreifen.