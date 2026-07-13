E-Scooter in Italien müssen versichert werden

Gabriele Melluso, dem Präsidenten von Assoutenti, geht das aber nicht weit genug. So würden etwa grundlegende Vorschriften der Straßenverkehrsordnung, wie das Verbot, Elektroroller zu zweit zu benutzen, oder die Helmpflicht, kaum überwacht. Zudem forderte er die italienische Regierung auf, Preissteigerungen bei den Versicherungsangeboten zu verhindern. Die Versicherung muss den Identifikationscode des jeweiligen Elektrorollers enthalten und ist damit fahrzeugbezogen.