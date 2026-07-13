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Lila Moss zeigt, was andere verstecken

Society International
13.07.2026 16:00
Vor traumhafter griechischer Kulisse zeigt Lila Moss (23) die neue Burberry-Kollektion für den ...
Vor traumhafter griechischer Kulisse zeigt Lila Moss (23) die neue Burberry-Kollektion für den Sommer.(Bild: https://www.instagram.com/p/DaVh5tBCBmb/?img_index=1)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Die 23-jährige Tochter von Kate Moss präsentierte sich beim Shooting in Griechenland nicht nur im sexy Swimsuit, sondern zeigte dabei auch offen ihren Diabetes-Monitor.

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Vor traumhafter griechischer Kulisse zeigt Lila Moss (23) die neue Burberry-Kollektion für den Sommer. Dabei sorgt das Modell nicht nur mit ihrer Top-Figur für Aufsehen. Das Model präsentierte hier auch offen und selbstbewusst seinen Diabetes-Monitor.

Diabetes schon seit Kindesalter
Die Tochter von Kate Moss machte ihre Krankheit schon vor längerer Zeit öffentlich. Bei Lila wurde nämlich bereits im Kindesalter Typ-1-Diabetes festgestellt. Diese Art von Diabetes hängt im Gegensatz zu Typ-2-Diabetes nicht mit Übergewicht oder Bewegungsmangel zusammen. Hier kann die Bauchspeicheldrüse kein Insulin selbst produzieren, Betroffene müssen oft mehrmals täglich Insulin spritzen, um den Blutzucker zu regulieren. Ein spezieller Monitor misst regelmäßig den Glukosespiegel und alarmiert bei Über- oder Unterzuckerung.

Hier ist der Instagram-Post von Lila Moss eingebettet:

Mehr Toleranz für Betroffene
Diesen nutzt auch Lilo Moss und präsentiert sich damit immer wieder in der Öffentlichkeit. Erstmals sorgte das Model 2021 auf der Mailänder Fashion Week mit einer Insulinpumpe, die sie auf dem Laufsteg trug, für Aufsehen. In Interviews spricht sie scherzhaft von ihrer „technischen Ausrüstung“. Der humorvolle Umgang mit der Krankheit soll anderen Menschen Mut machen. 

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Botschafterin für Diabetes-Barbie
Um noch mehr auf die Krankheit aufmerksam zu machen, präsentierte Lila 2025 als Botschafterin die erste Barbie, die einen Glukosesensor trägt. Die Puppe wurde vom bekannten Hersteller Mattel in Kooperation mit Breakthrough B1d produziert und sollte ein Ebenbild von Lila darstellen. Nach der Veröffentlichung der Lila-Barbie brachte die Firma eine Barbie mit blau gepunktetem Kleid auf den Markt, die einen Glukose-Monitor trägt.

Die Firma setze vor einigen Jahren auf mehr Inklusion, brachte unter anderem eine Barbie im Rollstuhl, eine blinde Barbie sowie eine Barbie mit Down-Syndrom auf den Markt.

Hier sieht man die Barbie mit Diabetes-Monitor auf Instagram:

Winnie Harlow als Vorreiterin
Die Story erinnert an Model Winnie Harlow, die vor einigen Jahren mit ihrer Weißfleckenkrankheit für weltweites Aufsehen sorgte. Das Modell machte die Krankheit nicht nur zu ihrem Markenzeichen, sondern ebnete damit auch den Weg für andere Modells mit Weißfleckenkrankheit.

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