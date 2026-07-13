Lila Moss zeigt, was andere verstecken

Diabetes schon seit Kindesalter

Die Tochter von Kate Moss machte ihre Krankheit schon vor längerer Zeit öffentlich. Bei Lila wurde nämlich bereits im Kindesalter Typ-1-Diabetes festgestellt. Diese Art von Diabetes hängt im Gegensatz zu Typ-2-Diabetes nicht mit Übergewicht oder Bewegungsmangel zusammen. Hier kann die Bauchspeicheldrüse kein Insulin selbst produzieren, Betroffene müssen oft mehrmals täglich Insulin spritzen, um den Blutzucker zu regulieren. Ein spezieller Monitor misst regelmäßig den Glukosespiegel und alarmiert bei Über- oder Unterzuckerung.