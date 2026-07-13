Margarets Enkel verlobt – Ring ist echtes Unikat!

Im britischen Königshaus gibt es erneut Grund zum Feiern: Sam Chatto (29), Enkel von Prinzessin Margaret und Großneffe von Queen Elizabeth II., hat sich verlobt. Seine Freundin Eleanor „Ellie“ Ekserdjian (29) sagte Ja – und der Antrag hatte ein ganz besonderes Detail.
Denn der Künstler und Keramiker fertigte den Verlobungsring kurzerhand selbst an. Statt eines teuren Diamanten entschied sich Sam Chatto für einen einzigartigen Ring aus Porzellan, den er persönlich hergestellt hatte.
Die frohe Nachricht verkündete der Royal-Spross auf Instagram. Zu gemeinsamen Fotos schrieb er: „Ellie und ich haben uns verlobt. Wir könnten nicht glücklicher sein.“
Selbst gemachter Ring für die große Liebe
Der ungewöhnliche Ring passt perfekt zu Chatto, der als erfolgreicher Keramikkünstler arbeitet. Seine Verlobte Ellie ist ebenfalls kreativ tätig und arbeitet als Malerin und Filmemacherin.
Die beiden haben sich während ihres Studiums an der University of Edinburgh kennengelernt. Seit 2021 sind sie ein Paar und leben gemeinsam in London. Die Hochzeit soll bereits im kommenden Frühjahr stattfinden.
Auch König Charles freut sich
Wie britische Medien berichten, wurde König Charles III. bereits über die Verlobung informiert. Der Monarch soll sich für das Paar „sehr freuen“.
Auch die Familien beider Seiten reagierten begeistert. Sam Chattos Eltern, Lady Sarah Chatto und Schauspieler Daniel Chatto, sollen ebenso glücklich über die Nachricht sein wie Ellies Eltern, der Kunsthistoriker Professor David Ekserdjian und die Kunstkritikerin Susan Moore.
Wer ist Sam Chatto?
Sam Chatto gehört zwar zur Royal Family, führt aber kein offizielles Leben als arbeitender Royal. Er steht derzeit auf Platz 30 der britischen Thronfolge und besitzt keinen Königstitel.
Dennoch war er bei zahlreichen historischen Ereignissen der vergangenen Jahre dabei – darunter die Beisetzung von Queen Elizabeth II., die Krönung von König Charles III. sowie die Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan.
Mit der Verlobung von Sam Chatto darf sich die Royal Family nun auf die nächste Traumhochzeit freuen – und die begann mit einem Ring, den es garantiert kein zweites Mal auf der Welt gibt.
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