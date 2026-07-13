Margarets Enkel verlobt – Ring ist echtes Unikat!

Samuel Chatto und Eleanor „Ellie“ Ekserdjian bei der Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling am 6. Juni 2026 in der All Saints Church in Kemble (Großbritannien). Nur wenige Wochen später verkündet das Paar seine eigene Verlobung. Den Ring (links) hat der Bräutigam selbst aus Porzellan angefertigt. (Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/samchatto, APA-Images / dana press / Tim Rooke)