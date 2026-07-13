Finger weg vom Bezirksgericht in Bezau!

Verschiedene Ansichten zur Strafmündigkeit

Aber auch bei einem anderen Thema liegen Wallner und Sporrer nicht gerade auf einer Wellenlänge. Vor Monaten war der Landeshauptmann mit der Forderung vorgeprescht, die Strafmündigkeitsgrenze nach Schweizer Vorbild zu senken. Diese Forderung, die von weiten Teilen der ÖVP unterstützt wird, bekräftigte er gegenüber der SPÖ-Ministerin: „Wir müssen früher eingreifen können, wenn sich sehr junge Menschen massiv strafbar machen. Es geht nicht um härtere Strafen um ihrer selbst willen, sondern darum, Fehlentwicklungen früh zu stoppen und wirksame Maßnahmen setzen zu können. Dafür braucht es die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen“, betonte Wallner.