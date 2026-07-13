„Argentinien hat den außergewöhnlichsten Fußball“

In dieser Woche fällt die Entscheidung bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Frankreich, Spanien, Argentinien oder doch England? In „Sportkrone Inside“ fragen wir beim grün-weißen Fußballgott Steffen Hofmann nach. Der Rapid-Geschäftsführer äußert sich aber auch zum DFB, deren Versäumnisse und was man sich unter Jürgen Klopp erwarten kann.