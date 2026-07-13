EU-Sanktionen gegen russische Cyber-Netzwerke

Meinl-Reisinger: „Wir wehren uns gegen diese Angriffe“

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sprach von einem klaren Zeichen gegen russische Cyber-Attacken. Diese würden immer mehr zu einer Bedrohung werden, jedes europäische Land sei davon betroffen, erklärte sie vor einem Treffen mit den EU-Außenminister und Außenministerinnen am Montag in Brüssel. Mit der Sanktionierung der Verantwortlichen gehe die EU einen sehr entschlossenen Schritt und sende ein klares Signal an Russland, „dass wir uns wehren gegen diese Angriffe“.