Vierjährige saß angeschnallt in heißem Auto

In Aspach (OÖ) hat die Polizei am Montag ein vierjähriges Kind aus einem überhitzten Fahrzeug gerettet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das stark verschwitzte Mädchen angeschnallt und konnte sich nicht selbst befreien. Ihre Mama hatte sich in einem nahegelegenen Wohnhaus aufgehalten.
Am Montag wurde die Polizei in Aspach gegen 12 Uhr über ein in einem abgestellten Pkw im Gemeindegebiet von Aspach eingeschlossenes Kleinkind informiert. Laut dem Anzeiger befand sich das Kind bereits seit längerer Zeit allein im Fahrzeug. Beim Eintreffen der Polizei war das vierjährige Kind stark verschwitzt, mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt und konnte sich nicht selbst aus seiner Lage befreien.
Mit Flüssigkeit versorgt
Das vierjährige Mädchen wurde umgehend aus dem Fahrzeug befreit und mit Flüssigkeit versorgt. Die Mutter konnte kurze Zeit später ausgeforscht werden. Die 40-jährige Frau aus Tirol gab an, sich währenddessen in einem nahegelegenen Wohnhaus aufgehalten zu haben. Zum Zeitpunkt des Vorfalles stand der betroffene Pkw in der prallen Sonne bei circa 27 Grad Celsius.
Bei einer Dauer von über 45 Minuten kann sich die Temperatur im Inneren des Fahrzeugs bis zu 50 Grad Celsius erhitzen. Der Vorfall wird der zuständigen Behörde angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.