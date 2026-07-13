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Von Polizei befreit

Vierjährige saß angeschnallt in heißem Auto

Oberösterreich
13.07.2026 16:42
Symbolbild
Symbolbild(Bild: sommersby - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In Aspach (OÖ) hat die Polizei am Montag ein vierjähriges Kind aus einem überhitzten Fahrzeug gerettet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das stark verschwitzte Mädchen angeschnallt und konnte sich nicht selbst befreien. Ihre Mama hatte sich in einem nahegelegenen Wohnhaus aufgehalten.

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Am Montag wurde die Polizei in Aspach gegen 12 Uhr über ein in einem abgestellten Pkw im Gemeindegebiet von Aspach eingeschlossenes Kleinkind informiert. Laut dem Anzeiger befand sich das Kind bereits seit längerer Zeit allein im Fahrzeug. Beim Eintreffen der Polizei war das vierjährige Kind stark verschwitzt, mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt und konnte sich nicht selbst aus seiner Lage befreien.

Mit Flüssigkeit versorgt
Das vierjährige Mädchen wurde umgehend aus dem Fahrzeug befreit und mit Flüssigkeit versorgt. Die Mutter konnte kurze Zeit später ausgeforscht werden. Die 40-jährige Frau aus Tirol gab an, sich währenddessen in einem nahegelegenen Wohnhaus aufgehalten zu haben. Zum Zeitpunkt des Vorfalles stand der betroffene Pkw in der prallen Sonne bei circa 27 Grad Celsius.

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