Vierjährige saß angeschnallt in heißem Auto

Am Montag wurde die Polizei in Aspach gegen 12 Uhr über ein in einem abgestellten Pkw im Gemeindegebiet von Aspach eingeschlossenes Kleinkind informiert. Laut dem Anzeiger befand sich das Kind bereits seit längerer Zeit allein im Fahrzeug. Beim Eintreffen der Polizei war das vierjährige Kind stark verschwitzt, mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt und konnte sich nicht selbst aus seiner Lage befreien.