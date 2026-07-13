150 km/h: Polizei staunt über auffrisierte Scooter

Andere Roller-Rowdys besorgen sich Tuning-Chips. Sie werden im Trittbrett oder am Akku eingesetzt. Der Chip fängt die Signale des Motors ab und gibt dem System vor, dass der Roller langsamer fährt, als er es tut. Einige Modelle haben ein kleines, oft blaues Kabel, das als Schleife aus dem Steuergerät kommt. Wird es gekappt, fällt die Drossel weg. Sobald ein Roller auffrisiert wurde, darf er aber nicht mehr auf öffentlichen Straßen unterwegs sein.