18-Jähriger schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Schwerer Unfall in Kilb, Bezirk Melk (NÖ), mit drei verletzten Jugendlichen: Ein junger Mann kämpft um sein Leben, eine Gleichaltrige ist schwer verletzt. Ihr dreirädriges Gefährt landete in den frühen Morgenstunden im Straßengraben.
Die nächtliche Fahrt im Tuk-Tuk nahm für drei junge Menschen auf einer Landesstraße in Kilb, Bezirk Melk, ein jähes Ende: Sie wurden von einem Klein-Lkw gerammt.
Flucht nach Zusammenstoß
Der Lenker (35) flüchtete zunächst. Ein später bei ihm durchgeführter Alkotest verlief nach Polizeiangaben positiv, sein Führerschein ist weg – er wurde angezeigt.
Die drei Insassen des Tuk-Tuks mussten alle ins Spital gebracht werden: Ein 18-jähriger Mann schwebt in Lebensgefahr, eine Gleichaltrige wurde schwer verletzt und die Lenkerin (17) kam mit leichten Blessuren davon.
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