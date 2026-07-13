18-Jähriger schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Die nächtliche Fahrt im Tuk-Tuk nahm für drei junge Menschen auf einer Landesstraße in Kilb, Bezirk Melk, ein jähes Ende: Sie wurden von einem Klein-Lkw gerammt.

Flucht nach Zusammenstoß

Der Lenker (35) flüchtete zunächst. Ein später bei ihm durchgeführter Alkotest verlief nach Polizeiangaben positiv, sein Führerschein ist weg – er wurde angezeigt.