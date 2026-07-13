„Letzte Saison war alles andere als herausragend“

Platz fünf, gerade noch ins internationale Geschäft gerutscht und eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Rapid und Geschäftsführer Steffen Hofmann blicken auf eine durchwachsene Saison zurück. Am Mittwoch wird live gegen Panathinaikos (ab 17:45 Uhr auf krone.tv) getestet. Im Krone-Sport-Talk bezieht sich der „Fußballgott“ auf den vorletzten Testgegner, wie man konstanter performen kann sowie das bevorstehende Legenden-Duell zwischen den Hütteldorfern und Werder Bremen.