Große Dramen auf und hinter der Bühne

Giacomo Puccinis Meisterwerk „Madama Butterfly“ feierte Samstagabend auf der Oper Burg Gars Premiere. Mit einem ganz besonderen Ereignis...
Dieser Abend wird wohl in die Geschichte der Opernfestspiele eingehen: Denn wenn eine Premiere mit gleich zwei Tenören in der Rolle des Pinkerton über die Bühne geht, dann aus einem speziellen Grund: Bei der Premiere von Giacomo Puccinis Meisterwerk „Madama Butterfly“ auf der Oper Burg Gars war eine akute Allergie der Übeltäter. Sichtlich angeschlagen wurde dadurch der erste Akt für Vitaliy Kovalchuk zu einem wahren Stimmband-Krimi.
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