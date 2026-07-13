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So ticken die Trainer der vier WM-Halbfinalisten!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
13.07.2026 13:55
Führten ihre Nationen ins Halbfinale: Spaniens Luis De la Fuente, Argentiniens Lionel Scaloni, ...
Führten ihre Nationen ins Halbfinale: Spaniens Luis De la Fuente, Argentiniens Lionel Scaloni, Englands Thomas Tuchel und Frankreichs Didier Deschamps (v. li.).(Bild: Krone KREATIV/AFP/Ellis, AP/Meissner, AFP/Andersen, AFP/Pimentel)
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Von krone Sport

Ein Trainer steht auf Stierkämpfe, ein anderer startete mit Rugby, der nächste wurde von Maradona verhöhnt – und ein ehemaliger Barkeeper ist auch dabei! Die „Krone“ beleuchtet die Coaches der vier WM-Halbfinalisten. Lesen und staunen Sie!

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Sie dürfen und müssen Weltstars wie Yamal, Mbappe, Messi und Kane coachen, haben ihre Teams ins WM-Halbfinale geführt. So ticken die Coaches der vier Semifinalisten auf und abseits des Rasens:

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