Zweites Spiel, erstes Tor! So jubelte Rapids Neuer

Auf der Heimreise vom einwöchigen Trainingslager in Freistadt absolvierte Rapid am Sonntag noch einen Test bei Zweitligist Hertha Wels. Beim 2:1-Sieg traf Neo-Stürmer Tonni Adamsen erstmals. Also jener Mann, der zuletzt erst betont hatte, dass er mit den Hütteldorfen Großes erreichen will.
Erst traf Jungstar Roka zum 1:0, dann Neo-Stürmer Adamsen ebenso nach Corner mit seinem ersten Tor zum 2:0, ehe Niki Freund vor Papa und Bayern-Sportchef Christoph verkürzte. Rapid feierte am Sonntag im Test bei Zweitligist Hertha Wels vor 1223 Fans, darunter auch Ex-Hütteldorfer Grgic, einen verdienten 2:1-Erfolg.
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