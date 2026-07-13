Zweites Spiel, erstes Tor! So jubelte Rapids Neuer

Auf der Heimreise vom einwöchigen Trainingslager in Freistadt absolvierte Rapid am Sonntag noch einen Test bei Zweitligist Hertha Wels. Beim 2:1-Sieg traf Neo-Stürmer Tonni Adamsen erstmals. Also jener Mann, der zuletzt erst betont hatte, dass er mit den Hütteldorfen Großes erreichen will.