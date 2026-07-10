Opfer gestorben
Deutscher soll Mutter (76) angezündet haben
Im deutschen Bundesland Hessen soll ein 45-Jähriger seine Mutter angegriffen und angezündet haben. Die 76-Jährige starb noch vor Ort. Die Tat ereignete sich in einem gemeinsamen Wohnhaus vor den Augen der Großmutter des Verdächtigen (103).
Wie die „Bild“ berichtete, wurden die Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag wegen eines Brandes alarmiert. Als sie bei dem Wohnhaus in Hünefelden eintrafen, fanden sie die 76-Jährige tot im Haus. Die Großmutter des Verdächtigen wies schwere Verletzungen auf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige war zunächst vom Tatort geflüchtet, konnte aber am Donnerstagabend festgenommen werden.
Die Hintergründe und das Motiv waren am Freitagvormittag noch unklar. Bis in die Nacht wurde der Tatort untersucht. Nach ersten Erkenntnissen soll der Sohn seine Mutter in einem Streit angegriffen und schließlich angezündet haben. Bei der Fahndung waren ein Polizeihubschrauber, Diensthunde und Spezialkräfte im Einsatz.
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