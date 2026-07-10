Deutscher soll Mutter (76) angezündet haben

Wie die „Bild“ berichtete, wurden die Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag wegen eines Brandes alarmiert. Als sie bei dem Wohnhaus in Hünefelden eintrafen, fanden sie die 76-Jährige tot im Haus. Die Großmutter des Verdächtigen wies schwere Verletzungen auf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige war zunächst vom Tatort geflüchtet, konnte aber am Donnerstagabend festgenommen werden.