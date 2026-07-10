„Abnehmen im Liegen“ war letztlich nur Bauchfleck

Ohne Ernährungsumstellung sinnlos

Tatsache ist aber, dass diese vermeintlichen Wundermittel eines gemeinsam haben: Ohne Ernährungsumstellung oder regelmäßige Bewegung sind sie allesamt nutzlos. Denn um dauerhaft Gewicht zu verlieren, sind 3 Faktoren entscheidend: Nur durch langsames Abnehmen von maximal ½ bis 1 Kilo pro Woche ist mit einem langfristigen Erfolg zu rechnen. Entscheidend für eine nachhaltige Gewichtsreduktion ist eine langsame und langfristige Umstellung der bisherigen Ernährungsgewohnheiten. Und Sport: Was der Körper beim Essen an Energie aufnimmt, kann er durch Bewegung wieder abarbeiten.