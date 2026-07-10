Israels Polizei verfolgte verliebten Palästinenser

Dort stellte sich allerdings heraus, dass die Befürchtungen unbegründet waren. Der Palästinenser ist der Partner der Soldatin. Die „Times of Israel“ merkte dazu an, dass romantische Beziehungen zwischen israelischen Streitkräften und Palästinenserinnen sowie Palästinensern nach israelischem Recht nicht verboten seien. Israels Armee erlaube das aber nicht. In der Vergangenheit seien deshalb auch schon Soldatinnen und Soldaten bestraft worden.