20 WM-Spiele, 20 Tore: „Das ist eine Hausnummer“

Kylian Mbappe zieht nach dem gestrigen 2:0-Viertelfinal-Erfolg von Frankreich über Marokko in der Torschützenliste mit Lionel Messi gleich. Der Real-Star macht den Unterschied aus, imponiert auch Ex-ÖFB-Teamstürmer Stefan Maierhofer. Im Krone WM-Studio sehen Sie die Analyse der gestrigen Partie sowie die Vorschau auf Spanien gegen Belgien.
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