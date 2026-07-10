Drama um Buckelwal „Timmy“ kommt auf die Bühne

„Timmy wurde zum Spiegel“

„Ich hatte das Gefühl, dass es irgendwann gar nicht mehr um den Wal ging. Timmy wurde zu einer Art Spiegel für die Dynamik von Medien, Politik, Emotionen und Aufmerksamkeit, die sich alle in diesem einen Wal konzentrierten“, sagte Klessinger gegenüber der „Bild“-Zeitung. Den 40 Jahre alten Regisseur faszinierte die Frage, warum ein einzelnes Tier so große Empathie auslösen kann, während täglich unzählige Tiere industriell getötet werden.