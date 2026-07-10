Mbappe, Dembele, Halbfinale – Marokko fliegt raus!

Der französische Express ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft nicht aufzuhalten! Kylian Mbappe und Ousmane Dembele schießen Les Bleus ins Halbfinale gegen Marokko. Im Semifinale wartet entweder der amtierende Europameister aus Spanien oder Belgien, die heute um 21 Uhr gegeneinander spielen. Und wir thematisieren bereits vollzogene Transfers bzw. bevorstehende Spielerwechsel in Europa!