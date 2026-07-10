Flüchtlingsheim: Bludesch scheitert mit Beschwerde

Keine inhaltliche Prüfung durch VfGH

Der Verfassungsgerichtshof hat die Beschwerde der Gemeinde Bludesch nun zurückgewiesen. Inhaltlich hat sich das Höchstgericht erst gar nicht mit der umstrittenen Gesetzesänderung befasst, die Abweisung erfolgte aus einem rein formellen Grund: Demnach fehlte der Gemeinde die sogenannte Antragslegitimation. Laut VfGH-Begründung liege kein unmittelbarer Eingriff in die Rechtssphäre der Gemeinde vor, weshalb diese nicht berechtigt sei, die Bestimmung anzufechten. Die Gemeindeautonomie sei im konkreten Fall nicht verletzt worden, zudem bestehe kein Rechtsanspruch darauf, dass der Gesetzgeber – in diesem Fall das Land Vorarlberg – Bauvorschriften auf eine bestimmte Weise ausgestaltet.