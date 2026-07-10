Betrunkener (20) kracht mit Auto gegen Almhütte

Spektakulärer Verkehrsunfall Donnerstagabend in Osttirol: Ein 20-jähriger Einheimischer kam mit seinem Pkw von der Gailtalstraße ab und prallte nach rund 160 Metern gegen eine Almhütte. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen. Ein durchgeführter Alkotest sei positiv verlaufen.
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 20 Uhr im Gemeindegebiet von Obertilliach. Der 20-jährige Einheimische war laut Polizei auf der Gailtalstraße (B111) von Sillian kommend in Richtung Kärnten unterwegs. Kurz vor dem Biathlonzentrum sei sein Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abgekommen.
Der Wagen prallte schließlich nach rund 160 Metern gegen eine Almhütte und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.
Die Osttiroler Polizei
Der Pkw schlitterte zunächst entlang des Banketts, wurde anschließend auf die linke Straßenseite geschleudert und stürzte über die angrenzende Böschung. „Der Wagen prallte schließlich nach rund 160 Metern gegen eine Almhütte und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.“
Zeuge schlug sofort Alarm
Ein Zeuge des Unfalls setzte umgehend den Notruf ab. Der 20-Jährige erlitt laut Polizei Prellungen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.
Führerschein abgenommen
Wie die Polizei zudem mitteilte, verlief ein beim Lenker durchgeführter Alkotest positiv. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Zudem wird der Mann bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz angezeigt.
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