Betrunkener (20) kracht mit Auto gegen Almhütte

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 20 Uhr im Gemeindegebiet von Obertilliach. Der 20-jährige Einheimische war laut Polizei auf der Gailtalstraße (B111) von Sillian kommend in Richtung Kärnten unterwegs. Kurz vor dem Biathlonzentrum sei sein Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abgekommen.