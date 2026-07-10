Waffengeschäft als Ziel: Ewige Suche nach Dieb

Ein Zielfernrohr sowie ein Fernglas waren die Beute eines bisher noch unbekannten Täters. Der Dieb ließ die beiden hochpreisigen Produkte aus den Waffengeschäften in Lendorf bei Spittal und in Feistritz an der Drau mitgehen. Der Vorfall hat sich bereits am 10. Dezember 2025 ereignet.