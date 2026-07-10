Waffengeschäft als Ziel: Ewige Suche nach Dieb

Seit Monaten wird nach einem Täter gesucht, der aus zwei Waffengeschäften Waren gestohlen hat. Nun veröffentlicht die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Lichtbilder aus Überwachungskameras.
Ein Zielfernrohr sowie ein Fernglas waren die Beute eines bisher noch unbekannten Täters. Der Dieb ließ die beiden hochpreisigen Produkte aus den Waffengeschäften in Lendorf bei Spittal und in Feistritz an der Drau mitgehen. Der Vorfall hat sich bereits am 10. Dezember 2025 ereignet.
Tausende Euro Schaden
Weil es nach wie vor keine Hinweise zu dem Täter gibt, hat die Staatsanwaltschaft nun Bildmaterial aus Überwachungskameras veröffentlichen lassen. Durch den Diebstahl entstand den Geschäftseigentümern ein Schaden im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet weiter um Hinweise: Polizeiinspektion Möllbrücke 059133 2229
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