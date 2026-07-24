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„Weckruf“

Wie Bildschirmzeit bereits den Kleinsten schadet

Digital
24.07.2026 18:39
Bestehende Richtlinien, die ein striktes Bildschirmverbot für die Kleinsten vorsehen, werden ...
Bestehende Richtlinien, die ein striktes Bildschirmverbot für die Kleinsten vorsehen, werden oftmals ignoriert.(Bild: ph.S.MISHCHENKO – stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Ob zur Beruhigung beim Einkaufen, als digitaler Babysitter beim Kochen oder einfach als kurzer Moment zum Durchatmen für gestresste Eltern: Smartphone, Tablet und Fernseher sind aus dem modernen Familienalltag kaum noch wegzudenken. Doch Forscher schlagen Alarm: Wer Kinder unter zwei Jahren gezielt vor den Bildschirm setzt, riskiert ihre langfristige Gesundheit und Lebensqualität.

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Es ist die laut eigenen Angaben bisher umfassendste und systematischste Auswertung weltweiter, von Experten begutachteter Studien zur Bildschirmzeit von Babys – und ihre Ergebnisse sollten Eltern aufhorchen lassen: Ein interdisziplinäres Forschungsteam aus Großbritannien warnt, dass die Nutzung von Bildschirmen bei Kindern unter zwei Jahren mit „langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebensqualität sowie mit begrenzten Vorteilen verbunden“ ist.

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