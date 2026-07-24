Wie Bildschirmzeit bereits den Kleinsten schadet

Ob zur Beruhigung beim Einkaufen, als digitaler Babysitter beim Kochen oder einfach als kurzer Moment zum Durchatmen für gestresste Eltern: Smartphone, Tablet und Fernseher sind aus dem modernen Familienalltag kaum noch wegzudenken. Doch Forscher schlagen Alarm: Wer Kinder unter zwei Jahren gezielt vor den Bildschirm setzt, riskiert ihre langfristige Gesundheit und Lebensqualität.
Es ist die laut eigenen Angaben bisher umfassendste und systematischste Auswertung weltweiter, von Experten begutachteter Studien zur Bildschirmzeit von Babys – und ihre Ergebnisse sollten Eltern aufhorchen lassen: Ein interdisziplinäres Forschungsteam aus Großbritannien warnt, dass die Nutzung von Bildschirmen bei Kindern unter zwei Jahren mit „langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebensqualität sowie mit begrenzten Vorteilen verbunden“ ist.
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