Wie Bildschirmzeit bereits den Kleinsten schadet

Es ist die laut eigenen Angaben bisher umfassendste und systematischste Auswertung weltweiter, von Experten begutachteter Studien zur Bildschirmzeit von Babys – und ihre Ergebnisse sollten Eltern aufhorchen lassen: Ein interdisziplinäres Forschungsteam aus Großbritannien warnt, dass die Nutzung von Bildschirmen bei Kindern unter zwei Jahren mit „langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebensqualität sowie mit begrenzten Vorteilen verbunden“ ist.