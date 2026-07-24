Pater Sporschill: Ein „wilder Hund“ wird 80

„Wo werde ich gebraucht, wo ist die Not am größten?“ Genau dort wollte Sporschill immer sein. In Wien nannten sie ihn „Sandlerpapst“, in Rumänien „König der Straßenkinder.“ Für Tausende von ihnen ist Georg Sporschill zum Vater geworden. „Wenn du in den Fluss springst, reißt er dich mit“, beschreibt er dieses Leben mit verwahrlosten Kindern und deren Eltern, „das kennt jede und jeder, der mit Schützlingen zu tun hat. Dieser Fluss trägt mich, ohne dass ich je ersoffen wäre.“