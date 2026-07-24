LIVE ab 20.30 Uhr: Sturm muss bei Seekirchen ran

„Maximale Seriosität“

Die Grazer hatten am Dienstag mit dem 4:0-Heimsieg gegen Heart of Midlothian in der Champions-League-Qualifikation einen erfolgreichen Saison-Einstand gefeiert. Im Cup soll nun der Regionalligist aus Seekirchen kein Stolperstein werden. Ingolitsch erwartet von seiner Truppe – egal ob im Europacup oder ÖFB-Cup – „maximale Seriosität“. Der deutliche Erfolg gegen die Schotten habe aber seinen Spielern „Vertrauen und ein gutes Gefühl gegeben“.