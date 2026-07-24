LIVE ab 20.30 Uhr: Sturm muss bei Seekirchen ran

Auftakt zum ÖFB-Cup 2026/27: Vizemeister SK Sturm Graz muss beim SV Seekirchen 1945 ran. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Nur fünf Tage nach dem WM-Finale startet der heimische Spitzenfußball mit der 1. Runde im ÖFB-Cup in die neue Saison. Vizemeister SK Sturm Graz reist zum Drittligisten SV Seekirchen (20.30 Uhr) nach Salzburg, für die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch ist es das zweite Pflichtspiel binnen 72 Stunden.
„Maximale Seriosität“
Die Grazer hatten am Dienstag mit dem 4:0-Heimsieg gegen Heart of Midlothian in der Champions-League-Qualifikation einen erfolgreichen Saison-Einstand gefeiert. Im Cup soll nun der Regionalligist aus Seekirchen kein Stolperstein werden. Ingolitsch erwartet von seiner Truppe – egal ob im Europacup oder ÖFB-Cup – „maximale Seriosität“. Der deutliche Erfolg gegen die Schotten habe aber seinen Spielern „Vertrauen und ein gutes Gefühl gegeben“.
Dieses sollte angesichts eines dichten Programms helfen, denn auf Sturm warten nun binnen 15 Tagen fünf Auswärtspartien in Serie. „Wir wollen nicht darüber jammern, ganz im Gegenteil. Wir wollen diese Spiele genießen“, erklärte Ingolitsch, der angesichts der klaren Favoritenrolle am Wallersee in der Startelf rotieren dürfte. Unabhängig vom Gegner wolle man aber in jedem Match „Vollgas“ spielen, kündigte der Coach an.
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