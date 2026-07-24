Nach Pflichtsieg: Das begeisterte Rapids Sportchef

Rapid steht in der Conference-League-Quali nach dem 3:1 bei Santa Coloma in Andorra vor dem Aufstieg in die dritte Runde. Sportchef Markus Katzer sprach danach ein Sonderlob für spezielle Spieler und auch die Fans aus. Bereits am Sonntag geht es im ÖFB-Cup beim Ostligisten Wienerberg los.
„Ein gutes Ergebnis für das erste Pflichtspiel – und das Retourmatch. Es geht am Ende ja nur um das Weiterkommen.“ Rapids Sportchef Markus Katzer reiste mit dem grün-weißen Tross Freitagmittag zufrieden von Andorra la Vella zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.