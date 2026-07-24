Nach Pflichtsieg: Das begeisterte Rapids Sportchef

Rapid steht in der Conference-League-Quali nach dem 3:1 bei Santa Coloma in Andorra vor dem Aufstieg in die dritte Runde. Sportchef Markus Katzer sprach danach ein Sonderlob für spezielle Spieler und auch die Fans aus. Bereits am Sonntag geht es im ÖFB-Cup beim Ostligisten Wienerberg los.