Nun sprechen Chefs der trockensten Gemeinden

Wenn Stefan Lang aktuell entlang der Reben und Felder seiner Weinstadt spaziert, bilden sich auf der Stirn des ÖVP-Bürgermeisters Sorgenfalten. Die 4169-Seelen-Gemeinde nahe der tschechischen Grenze ist Trockenheit gewohnt, man befindet sich immerhin in einer der niederschlagsärmsten Gegenden des Landes. Doch heuer ist es besonders heftig.