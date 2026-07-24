Diese Erstligisten scheiterten in der 1. Cup-Runde

In der vergangenen Saison 2025/26 erwischte es mit der Wiener Austria und dem GAK gleich zwei Erstligisten. Die „Veilchen“ bissen sich am damaligen Zweitliga-Absteiger Voitsberg die Zähne aus, erstickten damit die nach Platz Drei in der Vorsaison aufgekommen Euphorie direkt im Keim. Dabei lag man nach frühem Rückstand bereits mit 2:1 in Front, gab die Führung leichtfertig aus der Hand und schied zum ersten Mal seit über 25 Jahren in Runde Eins aus.



Früher Rückstand

So weit kam man beim GAK nicht einmal, rannten Maderner und Co. gegen Westligist FC Dornbirn nach einem frühen Elfmetertor von Tamas Herbaly in der sechsten Spielminute quasi über die ganze Spielzeit einem Rückstand hinterher. Nicht das erste Mal, dass die Träume der „Rotjacken“ an den Vorarlbergern scheitern, ließ man drei Jahre zuvor noch den Bundesliga-Aufstieg auf der Birkenwiese liegen...