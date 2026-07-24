Kokain-Drama um Mutter und Kind: Brisante Wende!

„Nie einen Gedanken an Drogen verschwendet“

Es war eine Odyssee: Schnelltests schlugen einmal positiv, dann negativ an und umgekehrt. Ein Labortest brachte dann aus Sicht der Ärzte, Behörde, Polizei und Staatsanwaltschaft „Gewissheit“. Bei Kathi und James wurde Kokain im Körper nachgewiesen, obwohl die junge Mutter (sie hat bereits fünf Fehlgeburten hinter sich) stets bestritt, jemals mit Drogen in Verbindung gekommen zu sein. „Ich rauche nicht, trinke nicht. Ich habe noch nie einen Gedanken an Drogen verschwendet.“