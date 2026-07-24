Drei Beschwerden: So kontert die Energie Graz

9000 Lkw-Fahrten weniger pro Jahr?

Man betont abermals, dass 9000 Lkw-Fahrten pro Jahr vermieden werden. Hintergrund: Derzeit fallen in der Abfallbehandlungsanlage in der Sturzgasse 90.000 bis 100.000 Tonnen nicht recyclebare Reststoffe pro Jahr an, künftig sollen es sogar noch mehr werden. Dieser Müll wird derzeit vor Ort zerkleinert, aussortiert und dann per Lkw etwa nach Wien, Linz oder ins Ausland gebracht, um dort verbrannt zu werden. Das soll künftig völlig wegfallen, weil die Reststoffe über ein Förderband direkt zum „Energiewerk“ kommen. Auch die Genehmigungsbehörde habe die Situation in den vergangenen Tagen nochmals evaluiert, „mit dem Ergebnis, dass die eingebrachten Beschwerden auf falschen Annahmen beruhen“.