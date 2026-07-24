Wie Wolf Investor bei Benkos Signa werden wollte

Im Frühjahr 2017 arbeitete der österreichische Industrielle Siegfried Wolf an einem Einstieg in die Signa-Gruppe seines Freundes René Benko. Unter anderem stand ein Einstieg bei der Signa Prime auf dem Plan. Die „Krone“ kennt vertrauliche Vertragsentwürfe.
Ende des Jahres 2023 wurde René Benkos Signa-Gruppe von einem beispiellosen Insolvenz-Tsunami erfasst. Erst erwischte es die Signa Holding, dann auch die Signa Prime und die Signa Development. Die Pleiten markieren die größten Insolvenzen der europäischen Nachkriegsgeschichte, die Schulden sollen sich insgesamt auf 30 bis 40 Milliarden Euro belaufen.
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