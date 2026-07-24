Wie Wolf Investor bei Benkos Signa werden wollte

Ende des Jahres 2023 wurde René Benkos Signa-Gruppe von einem beispiellosen Insolvenz-Tsunami erfasst. Erst erwischte es die Signa Holding, dann auch die Signa Prime und die Signa Development. Die Pleiten markieren die größten Insolvenzen der europäischen Nachkriegsgeschichte, die Schulden sollen sich insgesamt auf 30 bis 40 Milliarden Euro belaufen.