Kampf um das letzte freie Seeufer am Ossiacher See

„Die Arbeiten sind als Freiluftgalerie entlang des Weges zum Seepark neben der Steinhauswiese zu sehen. Sie zeigen Ideen und Perspektiven für die zukünftige Entwicklung des Areals und sollen zur öffentlichen Diskussion anregen“, so Andrea Spendier von der Bürgerinitiative. Zudem appelliert man an die Landesregierung, einen 15 Meter breiten Uferstreifen von der künftigen Verpachtung der Wiese auszunehmen und diesen Bereich (2000 Quadratmeter) der Seeuferkommission zu verkaufen.