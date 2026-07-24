Warum Ihr Chef Ihnen das Homeoffice verbietet

Als PCs, Handys und das Internet im vergangenen Jahrhundert ihren Siegeszug antraten, waren sich Zukunftsforscher sicher, dass „viele Menschen bald von zu Hause aus arbeiten werden“, und Management-Gurus erklärten, dass „das Pendeln ins Büro überholt ist“. Doch die Realität sah lange Zeit anders aus: Jahrzehntelang nutzte nur ein kleiner Teil der Firmen und Beschäftigten die Möglichkeit der Fernarbeit. In den Chefetagen hielt man lieber am gewohnten Büroalltag fest.