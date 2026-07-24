Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann

Die Polizei teilte am Freitag mit, dass der Tatverdächtige der Frau an ihrer Arbeitsstelle in einem Geschäft auflauerte. Dort habe er sie mit einem Messer attackiert und anschließend in Brand gesteckt. Zeuginnen und Zeugen seien daraufhin eingeschritten. Diesen gelang es, das Feuer mit einem Löschgerät zu ersticken. Dennoch wurde die 47-Jährige lebensgefährlich verletzt. Ihr Gesundheitszustand war am Freitag weiter kritisch.