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Weiter in Lebensgefahr

Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann

Ausland
24.07.2026 18:35
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Attacke auf eine Frau in einem Stuttgarter Einkaufszentrum am Donnerstag stehen neue Details fest (siehe Video oben). Bei dem Mann, der die 47-Jährige mit einem Messer angegriffen und anschließend angezündet haben soll, handelt es sich um den Ehemann des Opfers. Die beiden lebten aber bereits getrennt.

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Die Polizei teilte am Freitag mit, dass der Tatverdächtige der Frau an ihrer Arbeitsstelle in einem Geschäft auflauerte. Dort habe er sie mit einem Messer attackiert und anschließend in Brand gesteckt. Zeuginnen und Zeugen seien daraufhin eingeschritten. Diesen gelang es, das Feuer mit einem Löschgerät zu ersticken. Dennoch wurde die 47-Jährige lebensgefährlich verletzt. Ihr Gesundheitszustand war am Freitag weiter kritisch.

Der 54-Jährige war nach der Tat noch zwei Stunden auf der Flucht, bis er von Einsatzkräften in einem Waldstück in Stuttgart festgenommen werden konnte. Den Ermittlungen nach waren die 47-Jährige und der 54-Jährige zwar verheiratet, lebten aber getrennt.

Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart
Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart(Bild: glomex)
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Anlass dafür war ausgerechnet ein gewalttätiger Übergriff im Juni. Damals sei die Frau leicht verletzt worden, gegen den Mann wurde ein Kontakt- und Annäherungsverbot erlassen. Damit hätte er sich eigentlich weder der Frau noch ihrer Arbeitsstelle nähern dürfen.

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