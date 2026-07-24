„Ich könnte mir natürlich auch ein Schiff kaufen“

Unternehmer, Selfmade-Millionär, Handball-Fan und Mäzen. Das ist Otto Kresch. Im Frühjahr sorgte er für Schlagzeilen, weil er der Stadt Bärnbach zwei Millionen Euro schenkte. Damit soll die Sporthalle zu einem modernen Sport- und Eventcenter umgebaut werden. Zudem wird die Mittelschule saniert. Beim Vorbereitungsstart von Bärnbach/Köflach nahm sich Kresch Zeit für ein Interview mit der „Krone“.
Krone: Herr Kresch, Sie haben mit der Ansage, dass Sie mit dem Klub diese oder nächste Saison Meister werden wollen, aufhorchen lassen. Ist das realistisch?
Otto Kresch: Unsere fünf Neuzugänge Domen Knez, Pavle Petrovic, Tumi Runarsson, Kenan Pajt und Jannis Kirchhoff sind laut Papier sehr, sehr gut. Aber natürlich habe ich in der Vergangenheit schon manche Enttäuschung erlebt, weil es bei den Neuen nicht so gekommen ist, wie es das Papier hätte vermuten lassen. Aber wir haben eine starkes Team aufgestellt.
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