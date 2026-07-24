Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Mäzen Otto Kresch:

„Ich könnte mir natürlich auch ein Schiff kaufen“

Sport-Mix
24.07.2026 18:30
Ein 2-Millionen-Geschenk für die Stadt – so soll der Sport- und Eventcenter aussehen.
Ein 2-Millionen-Geschenk für die Stadt – so soll der Sport- und Eventcenter aussehen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Unternehmer, Selfmade-Millionär, Handball-Fan und Mäzen. Das ist Otto Kresch. Im Frühjahr sorgte er für Schlagzeilen, weil er der Stadt Bärnbach zwei Millionen Euro schenkte. Damit soll die Sporthalle zu einem modernen Sport- und Eventcenter umgebaut werden. Zudem wird die Mittelschule saniert. Beim Vorbereitungsstart von Bärnbach/Köflach nahm sich Kresch Zeit für ein Interview mit der „Krone“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Krone: Herr Kresch, Sie haben mit der Ansage, dass Sie mit dem Klub diese oder nächste Saison Meister werden wollen, aufhorchen lassen. Ist das realistisch?
Otto Kresch: Unsere fünf Neuzugänge Domen Knez, Pavle Petrovic, Tumi Runarsson, Kenan Pajt und Jannis Kirchhoff sind laut Papier sehr, sehr gut. Aber natürlich habe ich in der Vergangenheit schon manche Enttäuschung erlebt, weil es bei den Neuen nicht so gekommen ist, wie es das Papier hätte vermuten lassen. Aber wir haben eine starkes Team aufgestellt.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
24.07.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
127.664 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Hilfe für Museum: Können Sie diese Schrift lesen?
111.971 mal gelesen
Ein Brief von Emma Fridezko an ihren Bruder Karl Kraus vom Jänner 1920. Inhalt: Lebensmittel, ...
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.667 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1083 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
852 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Innenpolitik
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
764 mal kommentiert
Der ÖVP reicht es: Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen, wie die „Krone“ erfuhr. 
Mehr Sport-Mix
Sport Tv Logo
Mäzen Otto Kresch:
„Ich könnte mir natürlich auch ein Schiff kaufen“
Tour de France 2026
Pogacar nach Triumph in Alpe d‘Huez vor Gesamtsieg
Großes EM-Team
Enzo Diessl heuer schon Nummer 4 in Europa!
Betonsockel im Weg
Schrecksekunde für Österreichs Rad-Ass Haller
Das wird emotional!
Premiere in der UFC: Besonderer Kampf für Rakic

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf