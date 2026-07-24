Superstar LeBron James verkündet seinen neuen Klub

„Ich gehe nicht wegen des Geldes, ich gehe nicht wegen der Familie“, betonte James, dessen Sohn Bronny James weiterhin bei den Lakers spielt. Er wolle immer noch hart arbeiten, versicherte der Rekordmann. „Ich will mich weiterhin messen, gewinnen und die Chance auf das Gefühl haben, eine weitere Meisterschaft zu gewinnen.“ Er glaube, dass er dabei helfen könne, die Philadelphia 76ers zu einem Meisterteam zu machen. Er wolle diese „unglaubliche Reise ein letztes Mal starten“.