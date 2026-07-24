Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Instagram-Posting

Superstar LeBron James verkündet seinen neuen Klub

US-Sport
24.07.2026 18:11
LeBron James
LeBron James(Bild: AP/Jae C. Hong)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Basketball-Superstar LeBron James setzt seine Karriere bei den Philadelphia 76ers fort. Der 41-Jährige erhofft sich von dem Wechsel, noch einmal um einen NBA-Titel zu spielen – und verzichtet dafür auch auf viel Geld.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für einen Zweijahresvertrag samt spielerseitiger Option erhält der Ausnahmespieler laut seinem Agenten vergleichsweise überschaubare acht Millionen US-Dollar (7 Mio. Euro). Die vergangenen acht Saisonen hatte James bei den Los Angeles Lakers zugebracht.

  Mit dem Glamour-Team aus Kalifornien holte er in der Corona-Saison 2020 einen Titel – den vierten seiner Karriere. Mit seiner 24. NBA-Saison baut der erfolgreichste Punktesammler der Ligageschichte seinen Rekord weiter aus. Die Bestmarke für Spiele in der nordamerikanischen Profiliga hat James seit März ebenfalls bereits in der Tasche. Für viele Experten gilt er neben Michael Jordan als der bisher beste Basketballer der Geschichte.

(Bild: AP/Mark J. Terrill)

  Der Vertrag in Philadelphia dürfte der letzte seiner schillernden Karriere sein. „Das ist meine letzte Entscheidung“, kommentierte James die Bekanntgabe seines Wechsels am Freitag in den Sozialen Netzwerken – ein Verweis auf seinen Aufsehen erregenden Wechsel von den Cleveland Cavaliers zu den Miami Heat 2010, der als „The Decision“ (die Entscheidung) vermarktet worden war. Mit Miami holte James 2012 und 2013 jeweils den NBA-Titel, ehe er nach seiner Rückkehr nach Cleveland 2016 auch die Cavaliers zum Triumph führte.

76ers erweitern Starensemble
Das Kunststück soll nun auch in Philadelphia gelingen. 43 Jahre wartet das Traditionsteam bereits vergeblich auf einen NBA-Titel. Die Chancen stehen nun nicht schlecht. James markierte auch im hohen Basketballer-Alter in der Vorsaison noch 20,9 Punkte, 7,2 Assists und 6,1 Rebounds pro Spiel. Bei den 76ers trifft er mit Joel Embiid, Tyrese Maxey und dem erst vor wenigen Wochen vom Rivalen Boston Celtics losgeeisten Jaylen Brown auf drei weitere Hochkaräter. Jeder von ihnen verdient mehr als 40 Mio. Dollar pro Jahr.

(Bild: AFP/JASON MILLER)

„Ich gehe nicht wegen des Geldes, ich gehe nicht wegen der Familie“, betonte James, dessen Sohn Bronny James weiterhin bei den Lakers spielt. Er wolle immer noch hart arbeiten, versicherte der Rekordmann. „Ich will mich weiterhin messen, gewinnen und die Chance auf das Gefühl haben, eine weitere Meisterschaft zu gewinnen.“ Er glaube, dass er dabei helfen könne, die Philadelphia 76ers zu einem Meisterteam zu machen. Er wolle diese „unglaubliche Reise ein letztes Mal starten“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
24.07.2026 18:11
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
LeBron James
NBAPhiladelphia 76ers
Instagram
Zweijahresvertrag
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
127.664 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Hilfe für Museum: Können Sie diese Schrift lesen?
111.971 mal gelesen
Ein Brief von Emma Fridezko an ihren Bruder Karl Kraus vom Jänner 1920. Inhalt: Lebensmittel, ...
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.667 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1083 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
852 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Innenpolitik
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
764 mal kommentiert
Der ÖVP reicht es: Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen, wie die „Krone“ erfuhr. 
Mehr US-Sport
Mit Instagram-Posting
Superstar LeBron James verkündet seinen neuen Klub
„Besser geht‘s nicht“
Jacke von NBA-Ikone bringt satte 77.900 Euro
Home of Football
„Seiko“: Vom Exchange Student zum Führungsspieler
AFLE
Vikings gewinnen Spitzenspiel bei Rhein Fire
Grazer jubeln
Meister! Die Bears waren im Finale bärenstark

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf