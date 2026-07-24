Wie elf Hausparteien in Hernals dem Gas entkamen

Was der Umstieg auf die Wärmepumpe – ungefähr – kostet

Genaue Kosten nennt ViaThermo nicht. Projekte dieser Art schlagen laut Szep mit rund 100.000 bis 150.000 Euro zu Buche. Die Gemeinschaft ist an keinen Fernwärmeanbieter gebunden und kann den Stromlieferanten frei wählen. Mit Förderung und hohen Gaspreisen amortisiert sich das Vorhaben laut Szep meist nach zehn bis 15 Jahren – schneller, wenn die alte Heizung ohnehin über 20 Jahre alt ist.