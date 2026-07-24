Rodri unterzieht sich nach WM-Coup einer Rücken-OP

„... und dann wird er wieder hier bei uns sein!“

Über die Natur der Beschwerden hatte damals noch Rätselraten geherrscht. Maresca sprach von einem Rückenproblem. „Er braucht Urlaub. Er muss sich ausruhen und erholen, und dann wird er wieder hier bei uns sein“, sagte der Italiener über den 30-jährigen Mittelfeldmann, der seit 2019 bei ManCity spielt – dort aber nur noch ein Jahr unter Vertrag steht.