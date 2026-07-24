Der Umbau seiner Regierung endet für Merz im Chaos

So geht es weiter

Am Montag will Merz über die personellen Folgen für die CDU-Parteiführung informieren. Nach dpa-Informationen soll die bisherige Schatzmeisterin Franziska Hoppermann neue CDU-Generalsekretärin werden. Die Ernennung der neuen Bundesminister ist nach Angaben aus Regierungskreisen für den kommenden Mittwoch vorgesehen. Die Vereidigung soll in der ersten Sitzungswoche des Bundestags im September erfolgen. Dieses Vorgehen gilt als ungewöhnlich, wird im Kanzleramt jedoch als rechtlich abgesichert angesehen.