So gelingt Abnehmen auch „hoffnungslosen Fällen“

In Österreich ist mehr als jeder dritte Erwachsene übergewichtig und über 16 Prozent (etwa 1,5 Millionen Menschen) leben mit starkem Übergewicht beziehungsweise Adipositas. Vielen fällt es trotz unzähliger Diät-Versuche schwer, schlank zu werden. Eine Neurochirurgin gibt den „Krone“-Lesern die besten Tipps, wie es doch noch klappen kann.
Es ist ein Problem westlicher Gesellschaften: Nahrungsmittel sind bei uns fast jederzeit so gut wie überall verfügbar, oft in industriell verarbeiteter Form. Und für viele ist Essen auch eine Belohnung, etwa nach einem harten Arbeitstag. Die österreichische Neurochirurgin und Psychiaterin Dr. Iris Zachenhofer gibt Betroffenen deshalb Ratschläge aus der Suchtmedizin. Hier sind die zehn besten Tipps für alle „hoffnungslosen Fälle“, sodass sie es doch noch schaffen können, Gewicht zu verlieren – und schlank zu bleiben.
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