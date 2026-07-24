So gelingt Abnehmen auch „hoffnungslosen Fällen“

Es ist ein Problem westlicher Gesellschaften: Nahrungsmittel sind bei uns fast jederzeit so gut wie überall verfügbar, oft in industriell verarbeiteter Form. Und für viele ist Essen auch eine Belohnung, etwa nach einem harten Arbeitstag. Die österreichische Neurochirurgin und Psychiaterin Dr. Iris Zachenhofer gibt Betroffenen deshalb Ratschläge aus der Suchtmedizin. Hier sind die zehn besten Tipps für alle „hoffnungslosen Fälle“, sodass sie es doch noch schaffen können, Gewicht zu verlieren – und schlank zu bleiben.