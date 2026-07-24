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Wie aus dem Nichts

Physiker hinterlässt Winzerdorf Millionenvermögen

Ausland
24.07.2026 19:07
Der idyllische Wein- und Erholungsort darf sich über ein Überraschungs-Erbe freuen.
Der idyllische Wein- und Erholungsort darf sich über ein Überraschungs-Erbe freuen.(Bild: tourpics_net - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Mit einer solchen Nachricht hatte im südbadischen Auggen (Markgräflerland, Deutschland) wohl niemand gerechnet: Ein handschriftliches Testament macht die kleine Winzergemeinde zur Alleinerbin eines Vermögens von mehr als zwei Millionen Euro. Der Verstorbene hat dafür nur einen einzigen Wunsch geäußert.

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Der 83-jährige Physiker Hans-Joachim Neitzel, der Anfang des Jahres starb, setzte die Gemeinde Auggen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg als Alleinerbin ein. Nach Angaben von Bürgermeister Ulli Waldkirch hatte der Verstorbene keine nahen Angehörigen.

„Wir waren sehr überrascht“
Zum Nachlass gehören laut Gemeinde rund 1,8 Millionen Euro Barvermögen sowie ein knapp 900 Quadratmeter großes Baugrundstück mit einem geschätzten Wert von 449.000 Euro. Insgesamt beläuft sich das Erbe damit auf mehr als zwei Millionen Euro.

„Wir waren sehr überrascht, da wir keine Vorahnung hatten“, sagte Bürgermeister Waldkirch. Das handschriftlich verfasste und privat hinterlegte Testament sei sowohl vom Nachlassgericht als auch von einem Notariat geprüft und als rechtsgültig anerkannt worden. Der Erbschein wurde Mitte Juni ausgestellt.

Philanthrop mit nur einer Bedingung
An die großzügige Erbschaft knüpfte Neitzel nur eine Bedingung. Ein kleiner Teil des Vermögens soll dafür verwendet werden, sein Grab über die kommenden Jahrzehnte zu pflegen. Weitere Auflagen enthält das Testament nach Angaben der Gemeinde nicht.

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Geld soll der gesamten Gemeinde zugutekommen
Für das unverhoffte Vermögen gibt es in Auggen bereits konkrete Pläne. Kurzfristig soll unter anderem der Ergänzungsneubau der Grundschule profitieren. Vorgesehen sind Investitionen in die Ausstattung sowie in die Gestaltung des Spielplatzes.

Darüber hinaus plant die Gemeinde für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre einen kommunalen Fonds. Aus diesem sollen Projekte des Gemeindeentwicklungskonzepts finanziert werden, etwa für Kinder, Senioren und weitere Vorhaben im Ort.

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