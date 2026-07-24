Trump wird Selenskyj am Dienstag empfangen

Wie berichtet, hatte US-Außenminister Marco Rubio gesagt, dass für Fortschritte auf dem Weg zu einem Frieden „neue Vorschläge und neue Ideen nötig“ seien. Zudem verwies er auf schwere russische Verluste und das Leid der ukrainischen Bevölkerung. Beide Seiten hätten daher ein Interesse, den seit mehr als vier Jahren andauernden Krieg zu beenden. Das Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sei „gut und offen“ gewesen. Das Weiße Haus sei weiterhin bereit, eine Rolle in den Friedensverhandlungen zu spielen. Zuletzt waren die US-Bemühungen aufgrund des Kriegs im Iran in den Hintergrund geraten.