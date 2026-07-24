Cup-Neuling „vergisst“ aufs Spiel und den Gegner!

Ein unvergessliches Märchen war die abgelaufene Saison für Bad Leonfelden. Nicht nur, weil man sensationell den Meistertitel in der OÖ-Liga holen konnte und somit in die neue Regionalliga Nord aufgestiegen ist, sondern dazu auch den Landescup-Erfolg in der Kurstadt feiern durfte. Womit sich die Elf von Trainer Stefan Hinterkörner doppelt für den ÖFB-Cup qualifizieren konnte, in dem der Neo-Drittligist am Samstag um 18 Uhr Zweitligist Bregenz fordert.