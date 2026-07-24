Cup-Neuling „vergisst“ aufs Spiel und den Gegner!

OÖ-Liga-Meister und Neo-Regionalligist Bad Leonfelden trifft am Samstag um 18 Uhr im ÖFB-Cup auf Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz. Auf Social Media hatten die Mühlviertler das Spiel jedoch unterschlagen, worauf der Gegner mit einer augenzwinkenden Antwort reagierte.
Ein unvergessliches Märchen war die abgelaufene Saison für Bad Leonfelden. Nicht nur, weil man sensationell den Meistertitel in der OÖ-Liga holen konnte und somit in die neue Regionalliga Nord aufgestiegen ist, sondern dazu auch den Landescup-Erfolg in der Kurstadt feiern durfte. Womit sich die Elf von Trainer Stefan Hinterkörner doppelt für den ÖFB-Cup qualifizieren konnte, in dem der Neo-Drittligist am Samstag um 18 Uhr Zweitligist Bregenz fordert.
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